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Beşiktaş zorlu maça hazır!
03 Ocak 2017 , 15:35
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Polonya ekibi Zielona Gora ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlılar, ısınma ve stretching hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan basketbolcular, değişmeli olarak şut çalışması üstünde durdu.
Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, bu akşam Centrum Rekreacjno-Sportowe’de TSİ 20:30’da Zielona Gora ile karşı karşıya gelecek.
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