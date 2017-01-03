Buradasın: Ajansspor.com » Basketbol» Euro Cup

Beşiktaş zorlu maça hazır!

Tarih03 Ocak 2017 , 15:35

Yorum
Beşiktaş zorlu maça hazır!

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Polonya ekibi Zielona Gora ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlılar, ısınma ve stretching hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan basketbolcular, değişmeli olarak şut çalışması üstünde durdu.

Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, bu akşam Centrum Rekreacjno-Sportowe’de TSİ 20:30’da Zielona Gora ile karşı karşıya gelecek. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Euro Cup HaberleriTüm Euro Cup Haberleri

me