Beşiktaş zorlu maça hazır!

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda Polonya ekibi Zielona Gora ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.



Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlılar, ısınma ve stretching hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan basketbolcular, değişmeli olarak şut çalışması üstünde durdu.



Hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, bu akşam Centrum Rekreacjno-Sportowe’de TSİ 20:30’da Zielona Gora ile karşı karşıya gelecek.