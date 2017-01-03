Karşıyaka Saratov'u konuk ediyor!

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üçüncü durumda bulunan Pınar Karşıyaka, 11. maçında yarın Rus ekibi Avtodor Saratov'u konuk edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda 76-74 mağlup ettiği Avtodor Saratov'la yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Rus ekibi, daha önce Türk ekipleriyle oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında 162. randevu

Avrupa kupalarında 162. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 78 galibiyet, 82 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda 12 bin 632 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 12 bin 483 sayı gördü.

Haftanın programı

Grupta bugün Kataja-Khimik müsabakası dışında yarın Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea-Le Mans maçları oynanacak.

B Grubu'nda 11. maçların öncesinde puan durumu şöyle: