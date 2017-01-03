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Karşıyaka Saratov'u konuk ediyor!
03 Ocak 2017 , 10:35
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- Euro Cup
- P. Karşıyaka
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üçüncü durumda bulunan Pınar Karşıyaka, 11. maçında yarın Rus ekibi Avtodor Saratov'u konuk edecek.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 10 haftada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda 76-74 mağlup ettiği Avtodor Saratov'la yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Rus ekibi, daha önce Türk ekipleriyle oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.
Avrupa kupalarında 162. randevu
Avrupa kupalarında 162. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 78 galibiyet, 82 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Bu karşılaşmalarda 12 bin 632 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 12 bin 483 sayı gördü.
Haftanın programı
Grupta bugün Kataja-Khimik müsabakası dışında yarın Maccabi Rand Media-Umana Reyer ve CSM Oradea-Le Mans maçları oynanacak.
B Grubu'nda 11. maçların öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Le Mans
|10
|7
|3
|739
|659
|17
|2. Umana Reyer
|10
|7
|3
|738
|703
|17
|3. Pınar Karşıyaka
|10
|6
|4
|747
|690
|16
|4. Kataja
|10
|6
|4
|798
|793
|16
|5. CSM Oradea
|10
|5
|5
|671
|710
|15
|6. Avtodor Saratov
|10
|4
|6
|857
|850
|14
|7. Maccabi Rand Media
|10
|4
|6
|708
|729
|14
|8. Khimik
|10
|1
|9
|645
|769
|11
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