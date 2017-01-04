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Banvit ikinciliği korudu!

Tarih04 Ocak 2017 , 10:21

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Banvit ikinciliği korudu!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 11. hafta maçında Yunanistan ekibi Aris'i 95-94 yenen Banvit, ikinci sıradaki yerini korudu.

Haftaya Monaco'nun bir puan gerisinde giren Bandırma temsilcisi, geçen hafta aldığı yenilginin ardından bu haftayı galibiyetle kapattı ve grupta 20 puanla ikinci sırada yer aldı.

Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçlarda Çek takımı CEZ Nymburk, Alman ekibi Fraport Skyliners'ı sahasında 87-72, Slovenya temsilcisi Helions Suns ise deplasmanda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 74-68 yendi.

 

- 12. haftanın programı ve puan durumu

 

A Grubu'nun 12. haftasında 10 Ocak Salı günü Helios Suns-Ironi Nahariya, 11 Ocak Çarşamba günü de Aris-CEZ Nymburk, Monaco-Banvit ve Fraport Skyliners-Bakken Bears müsabakaları oynanacak.

Grupta maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

  Takım O G M AS YS P
1 Monaco 11 10 1 823 714 21
2 Banvit 11 9 2 901 821 20
3 CEZ Nymburk 11 8 3 902 799 19
4 Aris 11 7 4 871 769 18
5 Fraport Skyliners 11 4 7 731 793 15
6 Ironi Nahariya 11 3 8 779 832 14
7 Helios Suns 11 2 9 661 737 13
8 Bakken Bears 11 1 10 765 968 12

 

 

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