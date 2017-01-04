Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Polonya’nın Stelmet Gora ekibini 84-66 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başantrenörü Ufuk Sarıca, 18 sayı farkla kazanmalarını değerlendirdi.

İki takımın da iyi oynadığını belirten Sarıca, ” Özel bir salonda, iyi bir seyirci önünde oynadık. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı ayırabiliriz. İlk yarı savunmada basit hatalar yaptık. İkinci yarıda üçüncü ve dördüncü periyotlarda inanılmaz bir defans yaparak rakibimizi durdurmayı başardık. Dış şutları engelledik. İlk yarıda çok dış şut bulmuşlardı bize karşı. İkinci yarıda bunların önünü keserek momentumu kendi lehimize çevirdik. Bunun karşılığında da hücumda rahat skor bulmaya başladık ve farkı açtık. Tüm oyuncularımı tebrik ederim. Çok güzel bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Onun için çalışmalara başlayacağız.” ifadelerini kullandı.