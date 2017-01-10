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Banvit liderlik için parkede!

Tarih10 Ocak 2017 , 10:34

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Banvit liderlik için parkede!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile liderlik için deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Stade Louis II Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Banvit, grupta Türkiye'de yapılan ilk karşılaşmada rakibini 79-65 yenmişti.

Geride kalan haftada konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i uzatmalarda 95-94 yenen Bandırma temsilcisi, 9 galibiyetle Monaco'nun ardından 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 108 maçta 62 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.

Maç programı ve puan durumu

A Grubu'nun 12. haftasında bu maçın yanı sıra bugün Helios Suns-Ironi Nahariya ve yarın da Aris-CEZ Nymburk ile Fraport Skyliners-Bakken Bears müsabakaları oynanacak.

Grupta maçlar öncesinde puan durumu şöyle:

  Takım O G M AS YS P
1 Monaco 11 10 1 823 714 21
2 Banvit 11 9 2 901 821 20
3 CEZ Nymburk 11 8 3 902 799 19
4 Aris 11 7 4 871 769 18
5 Fraport Skyliners 11 4 7 731 793 15
6 Ironi Nahariya 11 3 8 779 832 14
7 Helios Suns 11 2 9 661 737 13
8 Bakken Bears 11 1 10 765 968 12
 


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