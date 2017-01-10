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Banvit liderlik için parkede!
10 Ocak 2017 , 10:34
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Banvit, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile liderlik için deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Stade Louis II Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Banvit, grupta Türkiye'de yapılan ilk karşılaşmada rakibini 79-65 yenmişti.
Geride kalan haftada konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i uzatmalarda 95-94 yenen Bandırma temsilcisi, 9 galibiyetle Monaco'nun ardından 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Fransız ekibi Monaco ise deplasmanda İsrail temsilcisi Ironi Nahariya'yı 73-67 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.
Öte yandan Bandırma temsilcisi, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 108 maçta 62 galibiyet ve 46 mağlubiyet elde etti.
Maç programı ve puan durumu
A Grubu'nun 12. haftasında bu maçın yanı sıra bugün Helios Suns-Ironi Nahariya ve yarın da Aris-CEZ Nymburk ile Fraport Skyliners-Bakken Bears müsabakaları oynanacak.
Grupta maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Monaco
|11
|10
|1
|823
|714
|21
|2
|Banvit
|11
|9
|2
|901
|821
|20
|3
|CEZ Nymburk
|11
|8
|3
|902
|799
|19
|4
|Aris
|11
|7
|4
|871
|769
|18
|5
|Fraport Skyliners
|11
|4
|7
|731
|793
|15
|6
|Ironi Nahariya
|11
|3
|8
|779
|832
|14
|7
|Helios Suns
|11
|2
|9
|661
|737
|13
|8
|Bakken Bears
|11
|1
|10
|765
|968
|12
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