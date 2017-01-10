Beşiktaş Sassari'yi konuk ediyor!

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek.

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle: