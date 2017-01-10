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Beşiktaş Sassari'yi konuk ediyor!

Tarih10 Ocak 2017 , 10:28

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Beşiktaş Sassari'yi konuk ediyor!

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek.

BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

 

# Takım Maç G M A Y Puan
1

Beşiktaş Sompo Japan

 11 9 2 894 804 20
2 MHP RIESEN 11 8 3 918 810 19
3 Partizan 11 7 4 823 815 18
4 AEK 11 6 5 885 791 17
5 Dinamo Sassari 11 5 6 852 848 16
6 Stelmet  11 4 7 798 841 15
7 Proximus Spirou 11 4 7 799 878 15
8 Szolnoki  11 1 10 756 938 12


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