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Beşiktaş Sassari'yi konuk ediyor!
10 Ocak 2017 , 10:28
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek.
BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.
Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|
Beşiktaş Sompo Japan
|11
|9
|2
|894
|804
|20
|2
|MHP RIESEN
|11
|8
|3
|918
|810
|19
|3
|Partizan
|11
|7
|4
|823
|815
|18
|4
|AEK
|11
|6
|5
|885
|791
|17
|5
|Dinamo Sassari
|11
|5
|6
|852
|848
|16
|6
|Stelmet
|11
|4
|7
|798
|841
|15
|7
|Proximus Spirou
|11
|4
|7
|799
|878
|15
|8
|Szolnoki
|11
|1
|10
|756
|938
|12
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