Büyükçekmece 4'te 4 istiyor!

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'ndaki 4. maçında Belçika temsilcisi Antwerp Giants'a konuk olacak.

Antwerp kentindeki Lotto Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk 3 maçını da kazanan Demir İnşaat Büyükçekmece, lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan Antwerp Giants ise ikinci sırada yer alıyor.

L Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi sıralama şöyle: