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Büyükçekmece 4'te 4 istiyor!
10 Ocak 2017 , 10:31
Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'ndaki 4. maçında Belçika temsilcisi Antwerp Giants'a konuk olacak.
Antwerp kentindeki Lotto Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk 3 maçını da kazanan Demir İnşaat Büyükçekmece, lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan Antwerp Giants ise ikinci sırada yer alıyor.
L Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi sıralama şöyle:
|#
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|AA
|1
|Demir İnşaat Büyükçekmece
|3
|3
|0
|272
|227
|6
|2
|Antwerp Giants
|3
|2
|1
|263
|249
|5
|3
|Prievidza
|3
|1
|2
|267
|307
|4
|4
|BCM Gravelines
|3
|0
|3
|254
|273
|3
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