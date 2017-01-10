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Büyükçekmece 4'te 4 istiyor!

Tarih10 Ocak 2017 , 10:31

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Büyükçekmece 4'te 4 istiyor!

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'ndaki 4. maçında Belçika temsilcisi Antwerp Giants'a konuk olacak.

Antwerp kentindeki Lotto Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk 3 maçını da kazanan Demir İnşaat Büyükçekmece, lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan Antwerp Giants ise ikinci sırada yer alıyor.

L Grubu'nda 4. hafta maçları öncesi sıralama şöyle:

 

# Takım Maç G M A Y AA
1 Demir İnşaat Büyükçekmece 3 3 0 272 227 6
2 Antwerp Giants 3 2 1 263 249 5
3 Prievidza 3 1 2 267 307 4
4 BCM Gravelines 3 0 3 254 273 3


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