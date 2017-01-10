FIBA'dan Türk takımlarına işkence!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Avrupa sınavlarına çıkacak Muratbey Uşak ve Pınar Karşıyaka, yurdun büyük bölümünde etkili olan ağır kış koşulları yüzünden dünden beri havalimanlarında çile çekerken, maçların ertelenmesini isteyen 2 kulübün taleplerini kabul etmeyen FIBA Avrupa, temsilcilerimize adeta işkence yaptı.



İki takım olumsuz hava şartlarını yenip müsabakaların oynanacağı kentlere varsa bile, bir kaç saatlik dinlenmeyle sahaya çıkıp, galibiyet mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de Almanya'nın Bremen kenti yakınlarındaki Oldenburg'da oynanacak Ewe Baskets Oldenburg müsabakası için dün sabah karayoluyla Uşak'tan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Muratbey Uşak'ın saat 11.00'deki İzmir-İstanbul ve saat 15.00'teki İstanbul'dan Almanya uçuşları, İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle iptal oldu.



Kafile, İzmir'den direkt Alman kentlerine uçan diğer firmalarda da yer bulamadı.Gün boyu havalimanında bekleyen kırmızı siyahlılar, FIBA'ya yaptıkları erteleme başvurusuna olumsuz yanıt aldı. Gece geç saatte havalimanından ayrılıp, yorgun ve uykusuz bir şekilde karayoluyla İstanbul'a geçen kafile, saat 09.25'teki Hannover uçağına yer buldu. Atatürk Havalimanı'nda pistin kısa süreliğine seferlere açılmasıyla havalanan Muratbey Uşak kafilesi, Hannover'den yine karayoluyla Bremen'e, oradan da Oldenburg'a geçerek maça çıkacak.

B Grubu'nda yine bu akşam Fransa'da lider Le Mans'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan sabah 08.00'da kalkması gereken uçağı, aktarma yapacakları İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle saat 10.00'da havalanabildi. Kafileyi taşıyan uçak, karın şiddetini daha da artırması yüzünden Marmara üzerinde 2 saat tur attı. İstanbul'dan saat 11.00'de Fransa'ya gidecek uçağı kaçıran yeşil-kırmızılılar, saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'na inebildi.



Kafilenin biletleri saat 15.00'teki uçuşla değiştirildi ancak pistler kar nedeniyle tamamen kapandığı için uçak önce 19.00'a ertelendi ardından durum düzelmeyince iptal edildi. Pınar Karşıyaka kafilesi geceyi İstanbul'da havalimanına yakın bir otelde geçirirken, FIBA'yla gün boyu temas kurarak yaşadıkları sıkıntıları aktaran yöneticilerin maçın ertelenmesi talebi reddedildi. Biletleri bugün saat 11.00'deki uçuşla değiştiren ekibin uçağı yine 1 saat 20 dakika rötar yedi. Saat 12.20'deki uçuş gerçekleşirse Pınar Karşıyaka Paris'e ulaşıp karayoluyla Le Mans'a geçecek ve Türkiye saati ile 22.30'daki maça yetişmeye çalışacak.