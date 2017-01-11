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Uşak Almanya'dan çıkamadı !

Tarih11 Ocak 2017 , 00:29

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Uşak Almanya'dan çıkamadı !

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey Uşak, 12. maçında Alman temsilcisi EWE Baskets'e deplasmanda 29 sayı farkla 106-77 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 31-20 önde tamamlayan EWE Baskets, devre arasına da 53-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Muratbey Uşak karşısında farkı açan Alman ekibi, final periyoduna 77-61 önde girdiği mücadeleden 106-77'lik skorla galip ayrıldı.

Muratbey Uşak, bu sonuçla 8. yenilgisini yaşarken, EWE Baskets ise 8. galibiyetini aldı.

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