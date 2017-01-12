Banvit zirve şansını zora soktu!

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta maçında lider Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 65-63 yenilen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.

Bandırma temsilcisi, Monaco'ya mağlup olunca, gruptan birinci çıkma şansını zora soktu ve 21 puanla ikinci sırada kaldı.

Monaco ise bu sonuçla galibiyet sayısını 11'e çıkararak, 23 puanla grup aşamalarının bitmesine 2 maç kala lider çıkma şansını artırdı.

Gruptaki diğer maçlarda İsrail takımı Ironi Nahariya, Sloven ekibi Helios Suns'i deplasmanda 69-60, Yunanistan temsilcisi Aris, Çekya takımı CEZ Nymburk'u sahasında 83-79 ve Alman ekibi Fraport Skyliners da sahasında Bakken Bears'ı 102-68 yendi.

13. haftanın maç programı ve puan durumu

A Grubu'nun 13. haftasında 17 Ocak Salı günü CEZ Nymburk-Monaco, Ironi Nahariya-Bakken Bears, Banvit-Helions Suns ve Aris-Fraport Skyliners müsabakaları oynanacak.

Grupta maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: