- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Banvit'in konuğu Helios Suns
16 Ocak 2017 , 15:59
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Banvit, yarın sahasında Slovenya temsilcisi Helios Suns ile karşı karşıya gelecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Banvit, grupta deplasmanda yaptığı ilk maçta rakibini 60-53 yenmişti.
Geride kalan 12. haftada deplasmanda grup lideri Fransa temsilcisi Monaco'ya 65-63 yenilen Bandırma ekibi, 9 galibiyet ve 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. Helios Suns ise kendi sahasında İsrail ekibi Ironi Nahariya'ya 69-60 mağlup oldu ve 10. yenilgisini alarak 7. sırada kaldı.
Öte yandan Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 109 maçta 62 galibiyet elde etti, 47 mağlubiyet yaşadı.
Maç öncesinde gruptaki puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|P
|1
|Monaco
|12
|11
|1
|888
|777
|23
|2
|Banvit
|12
|9
|3
|964
|886
|21
|3
|CEZ Nymburk
|12
|8
|4
|981
|882
|20
|4
|Aris
|12
|8
|4
|954
|848
|20
|5
|Fraport Skyliners
|12
|5
|7
|833
|861
|17
|6
|Ironi Nahariya
|12
|4
|8
|848
|892
|16
|7
|Helios Suns
|12
|2
|10
|721
|806
|14
|8
|Bakken Bears
|12
|1
|11
|833
|1070
|13
YORUM EKLE
Son Euro Cup HaberleriTüm Euro Cup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar