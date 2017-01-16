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Beşiktaş, Szolnoki Olaj'a konuk olacak
16 Ocak 2017 , 16:04
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 13. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'a konuk olacak.
Grupta yaptığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 22 puan toplayan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde lider olarak üst tura çıkmayı garantileyecek. Szolnoki Olaj ise 12. haftada sadece 2 kez kazanarak son sırada yer aldı.
Macaristan temsilcisi ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.00'de Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanacak.
E Grubu'nda 12 karşılaşma sonunda puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|
BeşiktaşSompoJapan
|12
|10
|2
|994
|874
|22
|2
|MHP RIESEN
|12
|8
|4
|990
|892
|20
|3
|Partizan
|12
|8
|4
|888
|878
|20
|4
|AEK
|12
|7
|5
|967
|863
|19
|5
|Dinamo Sassari
|12
|5
|7
|922
|948
|17
|6
|Stelmet
|12
|4
|8
|873
|921
|16
|7
|Proximus Spirou
|12
|4
|8
|862
|943
|16
|8
|Szolnoki Olaj
|12
|2
|10
|842
|1013
|14
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