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Banvit rahat kazandı!
17 Ocak 2017 , 22:58
Banvit: 74 - Helios Suns : 56
Salon: Kara Ali Acar
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Sebastien Clivaz (İsviçre)
Banvit: Doğukan Sönmez, Muric 15, Kulig 13, Tolga Geçim 9, Emir Gökalp 3, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Vidmar 14, Chappell, Furkan Korkmaz 5, Theodore 15
Helios Suns: Mocnik, Kyzlink 13, Bratec 11, Curry 17, Vesel, Gorjanc 6, Remekun 2, Klavzar, Atanackovic 7
1. Periyot: 19-12
Devre: 36-38
3. Periyot: 55-52
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Banvit, Slovenya temsilcisi Helios Suns'ı 74-56 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Banvit, Theodore, Muric ve Vidmar’ın sayılarıyla 4. dakikayı 8-3 önde geçti. Ev sahibi ekip, ilk periyodu da 19-12 önde kapadı.
Karşılaşmanın ikinci periyoduna etkili başlayan Helios Suns, Kyzlink ve Atanackovic’in basketleriyle 12. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: 21-20. Banvit'in top kayıplarını iyi değerlendiren Sloven ekibi 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Son 3 dakikaya girilirken Vidmar ile eşitliği sağlayan Banvit (30-30) karşısında Bratec ile etkili olan konuk ekip, ilk yarıyı 38-36 önde bitirdi.
Mücadelenin 3. periyoduna Muric ve Vidmar’ın basketleriyle başlayan Banvit, 24. dakikada eşitliği sağladı: 43-43. Furkan Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 27. dakikada 51-48 öne geçen ev sahibi ekip, son periyoda da 55-52 önde girdi.
Son periyotta farkı açan ve 20-0'lık bir seri yakalayan Banvit, karşılaşmadan 74-56 galip ayrıldı.
Banvit’te Muric ve Theodore 15’er sayı ile oynadı. Helios Suns takımında ise Curry 17 sayı attı.
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