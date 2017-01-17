Büyükçekmece'ye Slovak rakip!

Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın Slovakya temsilcisi Prievidza'yı konuk edecek.

Demir İnşaat Büyükçekmece ile Prievidza arasındaki mücadele, saat 19.00'da Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılacak.

Grupta 5. hafta maçları öncesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor. 4 karşılaşmada sadece bir kez kazanabilen Prievidza ise son sırada yer alıyor.

L Grubu'nda 5. hafta maçları öncesi sıralama şöyle: