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Karşıyaka Khimik'i ağırlıyor!
17 Ocak 2017 , 10:35
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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın Ukrayna ekibi Khimik'i konuk edecek.
Grupta ilk 12 haftada 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda 78-60 yendiği Khimik'le yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Avrupa kupalarında 164. randevu
Avrupa kupalarında 164. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 79 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 710 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 548 sayı gördü.
Haftanın programı
B Grubu'nda yarın Pınar Karşıyaka-Khimik müsabakası dışında Avtodor Saratov-Umana Reyer, CSM Oradea-Kataja ve Maccabi Rand Media-Le Mans karşılaşmaları oynanacak.
Grupta 13. maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Le Mans
|12
|9
|3
|883
|780
|21
|2. Umana Reyer
|12
|8
|4
|877
|850
|20
|3. Pınar Karşıyaka
|12
|7
|5
|886
|820
|19
|4. Kataja
|12
|6
|6
|927
|947
|18
|6. CSM Oradea
|12
|5
|7
|780
|867
|17
|7. Avtodor Saratov
|12
|5
|7
|1003
|999
|17
|5. Maccabi Rand Media
|12
|5
|7
|858
|871
|17
|8. Khimik
|12
|3
|9
|799
|879
|15
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