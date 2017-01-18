Demir İnşaat Büyükçekmece farklı kazandı!

Demir İnşaat Büyükçekmece: 111 - Prievidza: 77

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya) Sebastian Civaz (İsviçre)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 17, Eldridge 12, Hayes 23, Caloiaro 23, Stipanovic 21, Tayfun Erülkü 2, Burak Can Yıldızlı 11, Mutlu Akpınar 2

Prievidza: Dowell 22 , Jones 4, Maric 4, Korner 8, Dramicanin 18, Batina 6, Milovanovic 2, Ihring 10, Jass 3

1. Periyot: 29-26

Devre: 55-48

3. Periyot: 83-64



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya'nın Prievidza takımını 111-77 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Stipanovic, Caloiaro ve Eldridge'in kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 16-5. Kalan bölümde oyuna ortak olan Prievidza, Dowell ve Dramicanin ile farkı eritse de İstanbul temsilcisi çeyreği 29-26 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Mutlu Akpınar ve Eldridge'in basketleriyle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında misafir takım, Batina ve Milovanovic pota altından kaydettiği basketlerle 14.dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 35-34. Çeyreğin kalan bölümünde ev sahibi ekip, Caloiaro ve Stipanovic'in skorer oyunuyla devre arasına 55-48 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının başında Stipanovic, Johnson ve Caloiaro ile sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 25. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 70-52. Slovakya temsilcisinin Dramicanin ve Jass ile ürettiği sayılar karşısında Caloiaro ve Hayes'in üç sayılık basketleriyle farkı giderek açan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 83-64 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda konuk ekibin Dowell ve Dramicanin ile kaydettiği sayılara Burak Can Yıldızlı-Stipanovic ikilisiyle karşılık veren Demir İnşaat Büyükçekmece, 34. dakikada skorda üstünlüğünü sürdürdü: 91-73. Ev sahibi ekip, son bölümde Hayes ve Johnson'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle sahadan 111-77 galip ayrıldı.

Demir İnşaat Büyükçekmece, grupta 4. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.