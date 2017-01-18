- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray galibiyetle başladı
18 Ocak 2017 , 22:41
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Macaristan ekibi PEAC Pecs'i 71-67 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 21-11 önde kapattı ve soyunma odasına da 38-31 üstün girdi.
İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Galatasaray, 56-51 önde bitirdi. Son çeyrekte Macar ekibine farkı kapatma izni vermeyen Galatarasay, karşılaşmadan 71-67 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Galatasaray'dan Astou Traore olurken, PEAC Pecs adına Jessica Kuster 17 sayı üretti.
Rövanş karşılaşması 25 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Lauber Dezsö
Hakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Mila Cavara (Bosna Hersek), Sarty Nghixulifwa (Namibya)
PEAC Pecs: Raksanyi 4, Siksniute 10, Mandic 13, Zele 7, Kuster 17, Juhasz 13, Licskai, Reka Szucs, Furesz 3
Galatasaray: Işıl Alben 2, Deniz Çolakoğlu 2, Pınar Demirok 11, Vitola 12, Jefferson 16, Traore 18, Papova 8, Seda Deniz 2, İrem Naz Topuz
1. Periyot: 11-21
Devre: 31-38
3. Periyot: 51-56
YORUM EKLE
Son Euro Cup HaberleriTüm Euro Cup Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar