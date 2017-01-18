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Pınar Karşıyaka evinde galip!
18 Ocak 2017 , 22:58
Pınar Karşıyaka: 77 - Khimik: 70
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Janusz Calik (Polonya), Luka Kardum (Hırvatistan), Marius Ciulin (Romanya)
Pınar Karşıyaka: Summers 17, Brown, Egemen Güven 4, Green 12, Muhammed Baygül 12, Ponitka 8, Petway 2, Soner Şentürk, Owens 9, Alp Karahan 13
Khimik: Antypov 6, Petrov 6, Smith 25, Koniev 10, Prokopenko , Ryabchuk 1, Bejarano 3, Belikov, Love 14, Sydorov 5
1. periyot: 22-13
Devre: 34-26
3. periyot: 56-48
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, sahasında Ukrayna'dan Khimik'i 77-70 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, gruptaki 13. maçında 8. galibiyetine ulaştı.
İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen müsabakada Alp, Owens ve Muhammed'le sayılar bulan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 22-13 üstün bitirdi.
İkinci periyodun ilk 5 dakikalık bölümde 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 31-13. Konuk takım 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Pınar Karşıyaka, devreyi 34-26 galip tamamladı.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Khimik, üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya kadar indirdi: 37-31. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip, son 5 dakikasına 45-35 önde girdiği periyodu 56-48 önde kapattı.
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 77-70 galip ayrıldı.
Karşıyaka taraftar grubu "1912 Curva"nın davetlisi olan gaziler de maçı takip etti.
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