Pınar Karşıyaka, Kataja deplasmanında

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, son maçında yarın deplasmanda Finlandiya temsilcisi Kataja ile mücadele edecek.

Grupta son maçlar öncesinde averajla ikinci sırada bulunan ve ilk 4'te yer almayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 22.30'da Joensuu kentindeki LahiTapiola Arena'da Kataja ile karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'de rakibine 84-66 mağlup olmuştu.

- Avrupa'da 165. karşılaşma



Avrupa kupalarında 165. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 80 galibiyet, 83 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 787 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 618 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkmayı garantilediği ve liderlik şansının bulunmadığı organizasyonda yeşil-kırmızılı ekip, en iyi ikinciler arasında 5. durumda bulunuyor. Bu tablo değişmezse Pınar Karşıyaka yoluna play-off turundan devam edecek.

- Son hafta programı

Son hafta karşılaşmalarının hepsinin yarın TSİ 22.30'da başlayacağı grupta Le Mans-Avtodor Saratov, Umana Reyer-CSM Oradea ve Khimik-Maccabi Rand Media maçları da yapılacak.

Grupta son maçlar öncesinde puan durumu şöyle: