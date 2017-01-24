FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Fransa'nın ASVEL takımını 70-58 mağlup eden Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, iyi bir basketbol sergileyerek galip gelen taraf olduklarını söyledi.

Bulkaz, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, müsabakaya eksik kadro ile çıkmalarına rağmen takım oyununu çok iyi sergilediklerini kaydetti.

Maçı baştan sona önde götürdüklerini belirten Bulkaz, "Sahada iyi bir basketbol sergileyerek galip gelen taraf biz olduk, 9 kişiyle oynadık. Maçın sonunda konuşmak istemediğim sahneler yaşadık. Ancak biz iyi bir takımız, bugün de iyi mücadele ettik. Ligde oynadığımız Trabzonspor Medical Park maçı ve bugün aldığımız galibiyetten dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ASVEL cephesi

ASVEL Başantrenörü John David Jackson, ikinci yarıda yaptıkları hataların, maçı kaybetmelerine yol açtığını aktardı.

Gruptan birinci çıkamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Jackson, şöyle konuştu: "Grubu birinci bitirmek için çok iyi bir pozisyondaydık. Bunun da avantajıyla bugün biraz daha rotasyona gittik. İki önemli oyuncumuzu getirmemiştik. Karşılaşmanın ilk yarısında gençlere süre verdik ama ikinci yarı maça daha ciddi baktık ve bu nedenle ikinci yarının hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıyı kötü geçirdik, yer yer bencilce oynadık. Eğer bir sonraki turda daha iyi devam etmek istiyorsak, oyunu daha çok kendi açımızdan kontrol ederek devam etmemiz lazım. Maçla ilgili benim için hayal kırıklığı olan buydu. Uşak için büyük bir galibiyet."