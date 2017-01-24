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Büyükçekmece'nin konuğu Gravelines!
24 Ocak 2017 , 10:44
Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Fransa'nın Gravelines takımıyla karşılaşacak.
Grupta yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanan Demir İnşaat Büyükçekmece, ikinci sıradaki Belçika temsilcisi Antwerp Giants'ın 1 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. Gravelines ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
İstanbul ekibi, rakibini yenmesi durumunda L Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselecek. Kupada 6 grupta birincilerin yanı sıra en iyi iki 2. de bir üst tura çıkacak.
Demir İnşaat Büyükçekmece, Gravelines ile grupta yaptığı ilk maçı uzatma bölümünde 90-85 kazanmıştı.
Büyükçekmece'deki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.30'da başlayacak.
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