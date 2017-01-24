Büyükçekmece'nin konuğu Gravelines!

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Fransa'nın Gravelines takımıyla karşılaşacak.

Grupta yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanan Demir İnşaat Büyükçekmece, ikinci sıradaki Belçika temsilcisi Antwerp Giants'ın 1 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. Gravelines ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

İstanbul ekibi, rakibini yenmesi durumunda L Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselecek. Kupada 6 grupta birincilerin yanı sıra en iyi iki 2. de bir üst tura çıkacak.

Demir İnşaat Büyükçekmece, Gravelines ile grupta yaptığı ilk maçı uzatma bölümünde 90-85 kazanmıştı.

Büyükçekmece'deki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.30'da başlayacak.