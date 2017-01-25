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Karşıyaka galibiyetle kapattı!
25 Ocak 2017 , 00:39
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- Basketbol
- Euro Cup
- P. Karşıyaka
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 14. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Finlandiya'nın Kataja takımını 83-73 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 27-21 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyunun kontrolünü ele geçirdiği ikinci çeyreğin sonunda soyunma odasına 44-36 önde gitti.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 61-54 önde bitirdiği karşılaşmadan 83-73 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka, bu sonuçla grup maçlarını 9 galibiyetle tamamladı. Organizasyonda gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Pınar Karşıyaka, play-off turunda mücadele edecek.
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- P. Karşıyaka
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