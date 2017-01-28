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Beşiktaş'a Kaf-Kaf gelebilir!
28 Ocak 2017 , 09:32
FIBA tarafından bu yıl kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, playoff ve son 16 turu kuraları çekildi.
24 takımın yer aldığı kura çekiminde, Türk takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu.
Seri başı olarak play-off turuna kalan Pınar Karşıyaka'nın rakibi Almanya'dan Fraport Skyliners oldu.
Kuraya doğrudan Son 16 turundan katılan Beşiktaş Sompo Japan, Karşıyaka-Fraport maçının galibiyle oynayacak.
Yani Beşiktaş, son 16'da Karşıyaka ile karşılaşabilecek. Bir diğer temsilcimiz Banvit ise Avtodor- EWE Baskets maçının galibiyle eşleşecek.
Kaynak : Fotomaç
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