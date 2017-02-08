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Galatasaray, İtalya deplasmanında!

Tarih08 Şubat 2017 , 10:40

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Galatasaray, İtalya deplasmanında!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Eirene'yle karşılaşacak.

Ragusa kentindeki Pala Minardi'de yapılacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Mücadelenin rövanşı ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçında avantajlı bir skor almak için mücadele verecek.

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