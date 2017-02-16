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Yakın Doğu uzak ara yaptı!

Tarih16 Şubat 2017 , 20:01

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Yakın Doğu uzak ara yaptı!

Yakın Doğu Üniversitesi: 66 - Reyer: 45

Salon: Caferağa

Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Tomislav Vovk (Hırvatistan), Ofer Manheim (İsrail)

Yakın Doğu Üniversitesi: Vajda 2, Carson 5, Mc Bride 21, Vandersloot 21, Hollingsworth 9, Olcay Çakır, Eldebrin 2, Robinson, Sinem Ataş, Gizem Başaran, Bahar Çağlar 6

Reyer: Micovic 3, Melchiori, Carangelo 3, Sandri, Cubaj, Ruzickova 12, Dotto 4, Fontenette 2, Walker 12, Favento 9

1. Periyot: 18-4

Devre arası: 32-21

3. Periyot: 51-35

 

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur rövanş maçında İtalyan temsilcisi Reyer'i 66-45 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı deplasmanda 65-56 kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanşı 21 sayı farkla kazanarak çeyrek finalist oldu.

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