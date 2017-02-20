Karşıyaka tur peşinde!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş karşılaşmasında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners müsabakası yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 11 sayı farkla mağlup etmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners eşleşmesinin galibi bir üst turda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.

- Avrupa'da 167. karşılaşma

Avrupa kupalarında 167. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 81 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda 12 bin 950 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 781 sayı gördü.