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Karşıyaka tur peşinde!
20 Şubat 2017 , 10:04
- İlgili:
- Basketbol
- Euro Cup
- P. Karşıyaka
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş karşılaşmasında yarın İzmir'de karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners müsabakası yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 11 sayı farkla mağlup etmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.
Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners eşleşmesinin galibi bir üst turda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.
- Avrupa'da 167. karşılaşma
Avrupa kupalarında 167. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 81 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Bu karşılaşmalarda 12 bin 950 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 781 sayı gördü.
- İlgili:
- Basketbol
- Euro Cup
- P. Karşıyaka
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