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Demir İnşaat'ın rakibi Enisey!

Tarih21 Şubat 2017 , 09:38

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Demir İnşaat'ın rakibi Enisey!

Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Rusya'nın Enisey ekibini konuk edecek.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı 91-81 kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece'nin tur atlaması için rakibini 11 sayı farkla yenmesi gerekiyor.

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