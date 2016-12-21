Finalin adı kondu

Samsun'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya ile Fransa finale çıktı.

Mustafa Dağıstanlı ve Atatürk Spor Salonları'nda düzenlenen şampiyonada, yarı final maçları oynandı. Litvanya, Almanya'yı 69-62, Fransa da İtalya'yı 82-72 mağlup ederek, final oynamaya hak kazandı. Litvanya ve Fransa şampiyonluk için yarın karşı karşıya gelecek.

Şampiyonanın üçüncülük maçında ise Almanya ile İtalya karşılaşacak.

Öte yandan Türkiye, klasman maçında Sırbistan'a 73-58 yenildi. Milliler, yarın sıralama turunun son maçında Slovenya'nın karşısına çıkacak.