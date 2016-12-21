- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Finalin adı kondu
21 Aralık 2016 , 23:45
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya ile Fransa finale çıktı.
Mustafa Dağıstanlı ve Atatürk Spor Salonları'nda düzenlenen şampiyonada, yarı final maçları oynandı. Litvanya, Almanya'yı 69-62, Fransa da İtalya'yı 82-72 mağlup ederek, final oynamaya hak kazandı. Litvanya ve Fransa şampiyonluk için yarın karşı karşıya gelecek.
Şampiyonanın üçüncülük maçında ise Almanya ile İtalya karşılaşacak.
Öte yandan Türkiye, klasman maçında Sırbistan'a 73-58 yenildi. Milliler, yarın sıralama turunun son maçında Slovenya'nın karşısına çıkacak.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar