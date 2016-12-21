- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gaziantep Basketbol 2'de 2 yaptı
21 Aralık 2016 , 22:26
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın Mureş takımını deplasmanda 90-76 yendi.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde kapatan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 50-34 üstün girdi.
İkinci yarıya da iyi başlayan Gaziantep ekibi, üçüncü periyodu 69-48 önde geçti ve müsabakadan 90-76 galip ayrıldı.
Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Mureş ikinci yenilgisini yaşadı.
Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jerry Jefferson olurken, Mureş adına Goran Gajovic 20 sayı üretti.
Salon: Sporturilor City
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Aliaksandr Syrytsa (Belarus)
Mureş: Gajovic 20, Mohammed 13, Martinic 12, Cioacata, Santa 15, Djaba 10, Barham 5, Popescu 1, Andrei, Engi-Rosenfeld
Gaziantep Basketbol: Rautins 17, Altan Erol 2, Ruzic 9, Jefferson 24, Cherry 11, Denmon 12, Balazic 8, Ivanov, Alper Özcan 7, Erden Eryüz
1. Periyot: 17-25
Devre: 34-50
3. Periyot: 48-69
5 faulle çıkanlar: 37.14 Santa, 39.55 Djaba (Mureş)
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar