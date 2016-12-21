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Gaziantep Basketbol 2'de 2 yaptı

Tarih21 Aralık 2016 , 22:26

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Gaziantep Basketbol 2'de 2 yaptı

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın Mureş takımını deplasmanda 90-76 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-17 önde kapatan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 50-34 üstün girdi. 

İkinci yarıya da iyi başlayan Gaziantep ekibi, üçüncü periyodu 69-48 önde geçti ve müsabakadan 90-76 galip ayrıldı. 

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparken, Mureş ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Jerry Jefferson olurken, Mureş adına Goran Gajovic 20 sayı üretti.

Salon: Sporturilor City

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Uros Nikolic (Sırbistan), Aliaksandr Syrytsa (Belarus)

Mureş: Gajovic 20, Mohammed 13, Martinic 12, Cioacata, Santa 15, Djaba 10, Barham 5, Popescu 1, Andrei, Engi-Rosenfeld

Gaziantep Basketbol: Rautins 17, Altan Erol 2, Ruzic 9, Jefferson 24, Cherry 11, Denmon 12, Balazic 8, Ivanov, Alper Özcan 7, Erden Eryüz

1. Periyot: 17-25 

Devre: 34-50 

3. Periyot: 48-69 

5 faulle çıkanlar: 37.14 Santa, 39.55 Djaba (Mureş)

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