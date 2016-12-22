- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Şampiyon Fransa!
22 Aralık 2016 , 23:54
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
Litvanya: 68 - Fransa: 75
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Giorgis Poursanidis (Yunanistan), Milan Nedovic (Slovekya)
Litvanya: Velicka 4, Uleckas, Sargiunas 3, Kulboka 28, Sedekerskis 10, Slavinskas 1, Vasiliauskas 3, Masiulis 12, Tubutis 7
Fransa: Ntilikina 31, Mokoka 3, Fevrier 4, Tchouaffe 12, Vautier 6, N'doye 4, Diawara, Doumbouya 15
1. Periyot: 12-20
Devre: 28-36
3. Periyot: 50-53
Samsun'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Litvanya'yı 75-68 yenen Fransa, şampiyon oldu.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan final maçının ardından düzenlenen törende Fransa'ya kupasını, Samsun Valisi İbrahim Şahin ile FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak verdi.
İtalya'nın üçüncü, Almanya'nın dördüncü olduğu şampiyonayı Türkiye, 12. sırada bitirdi.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar