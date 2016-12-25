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YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73
25 Aralık 2016 , 22:45
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- YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73
Salon: Yalova Atatürk
Hakemler: Şansal Koç, Mehmet Geç, Yusuf Fakıoğlu
YOSK: Ahmet İkizoğlu 8, Ahmet Mencik 9, Eyüp Atırcıoğlu 8, Svraka 24, Şuayip Kablan 6, Hamza Sarıyıldız 3
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Ahmet Yamaç 19, Muhammet Bebe 17, Mustafa Ok 8, Samet Toptaş 20, Malik Aydınlı 2, Bestami Boz 2, İsmail Mollahasanuşağı 3, Yasin Gül 2
1. Periyot: 13-20
Devre: 29-37
3. Periyot: 37-58
Beş faulle çıkanlar: 35.00 Şuayip Kablan (YOSK), 38.00 Bestami Boz (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 73-58 mağlup etti.
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