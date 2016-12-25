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YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73

Tarih25 Aralık 2016 , 22:45

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YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73

- YOSK: 58 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 73

Salon: Yalova Atatürk 

Hakemler: Şansal Koç, Mehmet Geç, Yusuf Fakıoğlu 

YOSK: Ahmet İkizoğlu 8, Ahmet Mencik 9, Eyüp Atırcıoğlu 8, Svraka 24, Şuayip Kablan 6, Hamza Sarıyıldız 3

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Ahmet Yamaç 19, Muhammet Bebe 17, Mustafa Ok 8, Samet Toptaş 20, Malik Aydınlı 2, Bestami Boz 2, İsmail Mollahasanuşağı 3, Yasin Gül 2

1. Periyot: 13-20

Devre: 29-37 

3. Periyot: 37-58

Beş faulle çıkanlar: 35.00 Şuayip Kablan (YOSK), 38.00 Bestami Boz (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 73-58 mağlup etti.

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