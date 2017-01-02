İki eski Galatasaraylı karşılaştı!

Çin Basketbol Ligi'nde Errick McCollum'ın inanılmaz performansına rağmen sevinen taraf Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Justin Dentmon oldu.

Çin Ligi’nde Galatasaray’ın sözleşmesini feshettiği Justin Dentmon ‘ın forma giydiği Shandong Flaming Bulls, bir başka eski Galatasaraylı Errick McCollum ‘ın takımını deplasmanda 86-80 yendi.

Shandong Flaming Bulls’da Jason Thompson 33 sayı, 17 ribaunt, 3 asist, Yanyuhang Ding 31 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ile oynadı. Karşılaşmada 33 dakika süre alan Justin Dentmon, 1/3 iki sayı, 6/10 üç sayı, 3/6 serbest atış isabetle 23 sayı üretirken 3 asist yaptı. 1 top çalan Dentmon 6 top kaybetti.

North Control Beijing’de Errick McCollum süre aldığı 46 dakika içerisinde 12/22 iki sayı, 3/10 üç sayı, 18/19 serbest atış isabetle rakip potaya tam 51 sayı bıraktı.

Geçen yıl sezon sonunda Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılan McCollum, 6 ribaunt, 3 asist, 1 blok, 3 top çalma ve 7 top kaybı ile oyunu tamamlandı. Zhenyu Wang 19 sayı, 7 ribaunt, Xining He 18 sayı, 2 asist, Esteban Batista 14 sayı, 14 ribaunt, 2 asist ile maçtan ayrıldı.

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