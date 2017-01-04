Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rus ekibi Avtodor Saratov'u 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Markovic, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını, ilerleyen dakikalarda ise bazı ritim kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Bu ritmi geri yakalamakta zorlandık, topu iyi çeviremedik. İkinci yarı geri gelmeye çalıştık fakat belli noktalarda bunu sağlayamadık ve fark kapandı. Sonuçta önemli olan galibiyetti, biz de galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Avtodor Saratov'un başantrenörü Vladimir Antsiferov, Pınar Karşıyaka'nın iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını aktaran Vladimir, "Galip gelemediğimiz çok üzgünüz. Çok inişli çıkışlı bir karşılaşma oldu. Skoru geri getirmeye çalıştık ama olmadı." değerlendirmesini yaptı.