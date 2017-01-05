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Türkoğlu'ndan kan bağışına destek..
05 Ocak 2017 , 12:00
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, stoklardaki düşüş nedeniyle yapılan çağrıya duyarsız kalmayarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Hidayet Türkoğlu ve eşi Banu Türkoğlu, Üsküdar Meydanı'nda oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.
Türkoğlu çifti, "İnsan olarak böylesine önemli bir konuya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Stoklar azalıyor ve her gün kana ihtiyaç oluyor. Bu konuda duyarlı olup, stokları tekrar istenilen seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Herkesin duyarlı olup, bağışta bulunmasını arzu ediyoruz. Bugün bir başkası için önemli olan yarın sizin için önemli olabilir." ifadelerini kullandı.
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