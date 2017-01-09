Le Mans-Pınar Karşıyaka maçına doğru

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Le Mans'la oynayacağı müsabaka için kötü hava koşulları nedeniyle bugün Fransa'ya gidemeyen Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, yarın sabah bu ülkeye gidebilmeleri halinde müsabakanın oynanacağını bildirdi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada Fransa'da oynayacakları Le Mans maçı için olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'dan Fransa'ya gidemediklerini söyledi.

Bugünkü uçaklarının iptal olması nedeniyle, biletlerini yarın saat 11.05'e aldırdıklarını kaydeden Çınar, şöyle konuştu:

"Bu durumu FIBA'ya da yazılı ve sözlü olarak bildirdik. Ancak FIBA yarın uçağımız zamanında kalkarsa ve inerse müsabakayı oynatacağını bize söyledi. Yarın uçağımız saatinde kalkarsa Paris'e uçup, oradan kara yoluyla Le Mans'a geçeceğiz ve akşam müsabakaya çıkacağız. Eğer uçak hava şartlarından dolayı kalkamazsa o zaman tekrar FIBA ile temasa geçeceğiz."