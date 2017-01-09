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Türkiye'nin rakibi İngiltere!

Tarih09 Ocak 2017 , 13:22

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Türkiye'nin rakibi İngiltere!

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk sınavını yarın verecek.

İtalya'nın Udinese kentinin ev sahipliğindeki organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.

Milli takım, grupta 11 Ocak'ta Fransa, 12 Ocak'ta ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan şampiyonada, Türk hakem Erdener Atalan da görev yapacak.

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