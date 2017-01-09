- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Türkiye'nin rakibi İngiltere!
09 Ocak 2017 , 13:22
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk sınavını yarın verecek.
İtalya'nın Udinese kentinin ev sahipliğindeki organizasyonda B Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İngiltere ile karşılaşacak.
Milli takım, grupta 11 Ocak'ta Fransa, 12 Ocak'ta ise İspanya ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan şampiyonada, Türk hakem Erdener Atalan da görev yapacak.
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar