'Yeni Koç haftaya belli olacak'

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında önemli açıklamalara imza attı.

Konuşmasına hafta sonu düzenlenecek All-Star organizasyonuyla başlayan Türkoğlu; ‘Sporun birleştirici her türlü yanını kullanmak istiyoruz. Bütün gelirler şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak. Biz de bu şekilde bir katkı yapmak istedik. Amacımız her yıl olduğu gibi All-Star’ın keyifli geçmesi. Basketbolseverlerin aileleriyle birlikte güzel bir Pazar günü geçirmeleri için iyi bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. İnşallah herkes keyif alır ve amacına ulaşır.’ ifadelerini kullandı.

Bu yıl halk oylamasını da işin içerisine dahil ettiklerini belirten Türkoğlu; ‘Halk oylaması yaparak, vatandaşımızın da sürece dahil olmasını istedik. Şu ana kadar da güzel dönüşler aldık. Ne kadar teşekkür etsek azdır. 15 Ocak Pazar günü salonda boş yer kalmayacağına inanıyorum. Takımlar ve katılanlar iyi. Hava şartlarının da Pazar'a kadar düzeleceğini düşünüyorum. Güzel bir atmosfer olacak. İnşallah seyirci de bizi yalnız bırakmaz. Sporculara ve antrenörlere de teşekkür ederim. Sonuçta boş günleri ama bizi yalnız bırakmayacaklar. Federasyonda güzel bir ekip kurduk. Farklı ve keyifli planlarımız var. Türk halkının basketbolla haşır neşir olmasını sağlayacağız.’ dedi.

Son olarak Milli takımın yeni koçunun kim olacağı sorusunu yanıtlayan Hidayet Türkoğlu; ‘All-Star organizasyonundan sonra Milli takımın koçunu açıklayacağız. Türkiye’de çalışan Ufuk Sarıca, Ergin Ataman ve Orhun Ene gibi iyi isimler var. Hem yurt içi hem de yurt dışında görüşmeler yaptık ve bir karara vardık. Bu hafta sonu düzenlenecek organizasyondan sonra konu netliğe kavuşacak.’ sözleriyle konuşmasını noktaladı.