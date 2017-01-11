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Banvit, Monaco'ya 65-63 yenildi
11 Ocak 2017 , 23:13
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- Basketbol
- Genel Haberler
- Banvit
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta maçında Banvit, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 65-63 yenildi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-16 geride tamamlayan Banvit, ikinci çeyrekte farkı kapattı ve taraflar soyunma odasına 37-37 eşitlikle gitti.
Başa baş mücadelenin sürdüğü üçüncü çeyrek, Monaco'nun 54-52 üstünlüğüyle tamamlandı. Final periyodunda rakibini bir türlü yakalayamayan Banvit, son hücumdan sayı çıkaramayınca karşılaşmadan 65-63 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Banvit, gruptaki 3. yenilgisini yaşadı. Lider Monaco ise 11. galibiyetini aldı.
Monaco'dan Bost, 14 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Banvit'te Vidmar ve Theodore ise 12'şer sayı üretti.
Salon: Stade Louis II
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Miguel Angel (İspanya), Michele Rossi (İtalya)
Monaco: Bost 14, Ouattara 3, Schuler 10, Sy 9, Fofana, Davies 6, Wright 8, Gladyr 8, Aboudou 2, Bryant 5
Banvit: Theodore 12, Chappell, Muric 11, Orelik 6, Vidmar 12, Kulig 11, Tolga Geçim 5, Merthan Mutlu, Furkan Korkmaz 6
1. Periyot: 20-16
Devre: 37-37
3. Periyot: 54-5
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- Basketbol
- Genel Haberler
- Banvit
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