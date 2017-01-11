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"Hedefimiz grubu lider tamamlamak"
11 Ocak 2017 , 23:02
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Sassari'yi 100-70 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca, ikinciliği garantilediklerini ve bundan sonraki hedeflerinin grubu lider tamamlamak olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından kısa sürede toparlandıklarını belirterek, "Hedefimiz olan bir maçı kazanarak ikinciliği garantiledik. Bundan sonraki hedefimiz grubu lider tamamlamak. Çok akıcı ve güzel oynayarak kazandık. İki gün önce zor bir maç oynadık. Onun üstüne toparlanıp reaksiyon vermek önemliydi. İyi oynayarak kazandık ve moralimiz yükseldi." diye konuştu.
Sarıca takımın topu iyi paylaştığını ve herkesin galibiyette payı olduğunu vurguladı.
Siyah-beyazlı takımın oyuncularından Weems ise "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bu bizi birinciliğe götürecek bir galibiyet oldu. İki gün önceki mağlubiyetten sonra takım olarak çok iyi geri döndük." dedi.
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