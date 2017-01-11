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Mersin Büyükşehir deplasmanda kayıp
11 Ocak 2017 , 23:40
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- Basketbol
- Genel Haberler
- Mersin BŞB.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında Fransa'nın BLMA ekibi, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 76-63 mağlup etti.
Karşılaşmaya Sacko, Lardy ve Robert'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakalayarak başlayan BLMA, 4. dakikada Sacko'nun isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Üstün oyununu sürdüren Fransa temsilcisi, Lardy ve Sacko'nun skorer oyunuyla ilk periyodu 28-15 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci çeyreğine Lardy'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetle giren ev sahibi takım karşısında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Robinson, Nilay Kartaltepe ve Nevin Nevlin'in atışlarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 9 sayıya indirdi: 35-26. Skrela'nın skorer oyunuyla toparlanan ve kontrolü eline alan BLMA, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısına etkili başlayan BLMA, Skrela ve Robert'ın basketleriyle 23. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 54-35. Robert'ın 26. dakikada yaptığı atışla farkı 21 sayıya (58-37) çıkaran ev sahibi takım, çeyreği de 26 sayı farkla (69-43) önde geçti.
Mücadelenin son çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen BLMA, karşılaşmadan 76-63 galip ayrıldı.
Salon: Lattes
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Anna Cardus (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
BLMA: Lardy 14, Skrela 9, Robert 18, Sacko 14, Godin, Michel 16, Mann 5, Deas, Fischer, Faye
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Robinson 14, Nilay Kartaltepe 5, Gökçe Doğan 3, Henry 10, Petronyte 20, İlknur Yıldızhan 5, Nevin Nevlin 6, Yaren Uslular
1. Periyot: 28-15
Devre: 47-33
3. Periyot: 69-43
- İlgili:
- Basketbol
- Genel Haberler
- Mersin BŞB.
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