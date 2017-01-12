Hawkins'ten flaş karar! Dönüyor!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen David Hawkins, basketbola geri dönüyor. 2013 yılında doping cezası aldıktan sonra yeniden parkelere dönmeye hazırlanan Amerikalı guard’ın rotası ise İtalya.

35 yaşındaki oyuncunun İtalya İkinci Ligi ekiplerinden Viola Reggio Calabria ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin Hawkins’i Alex Legion yerine düşündüğü ifade edildi.

HAWKINS NE YAPMIŞTI?

Galatasaray formasıyla 22 Aralık 2012 tarihinde o zamanki adı Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a karşı oynanan karşılaşmada David Hawkins’in doping testinde “methylecgonine” maddesi tespit edildi. 2 Nisan 2013’te Amerikalı oyun kurucunun cezası resmiyet kazandı. Deneyimli guard, 4 yıl ceza aldı.



(basketball.com.tr)