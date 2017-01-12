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TBF'den Erdoğan ziyareti!
12 Ocak 2017 , 11:22
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- Basketbol
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Hidayet Türkoğlu Başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmenin ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazdığı 15 numaralı Ay Yıldızlı formamızla birlikte basketbol topu takdim etti.
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