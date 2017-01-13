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Milli takım finale yükseldi!
13 Ocak 2017 , 23:12
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- Basketbol
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Türkiye, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda İtalya'yı 55-34 yenerek finale çıktı.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, yarı finalde ev sahibi ülkeyle karşılaştı.
Parkeden 55-34 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, adını finale yazdırdı. Milliler, finalde yarın TSİ 19.00'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
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