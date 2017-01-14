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Haftanın MVP'si Doncic
14 Ocak 2017 , 15:24
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- Basketbol
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THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanının sahibi oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 80-75 yenen Real Madrid'in oyuncusu Luca Doncic, 32 verimlilik puanıyla sezonun 17. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 10 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan 17 yaşındaki oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 2'de 2, üç sayı çizgisi gerisinden 3'te 1, serbest atışlarda ise 4'te 3 isabetle oynadı.
Sırp oyuncu Milan Macvan da 33 verimlilik puanı toplamasına karşın takımı EA7 Emporio Armani Milan'ın CSKA Moskova'ya 101-64 yenilmesi nedeniyle MVP ödülünü alamadı. Macvan, maçta 19 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.
MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 31 verimlilik puanıyla Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Dairis Bertans takip etti. Letonyalı milli oyun kurucu, İspanyol ekip Baskonia'yı 98-89 yendikleri maçta 29 sayı atıp 5 asist yaptı.
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