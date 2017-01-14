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Barcelona'da gündem transfer!
14 Ocak 2017 , 22:54
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Barcelona bir süredir uzun arıyor ve görünüşe bakılırsa Vitor Faverani’yle aranan adam bulundu. Gigantes’e göre iki taraf anlaşmaya çok yakın.
İspanyol kulübü 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için 150 bin Euro’ya yakın bir miktarı gözden çıkarmaya yakın. Takımın bir diğer uzunu Joey Dorsey’nin de Koç Georgios Bartzokas’ın performansından memnun olmadığını söylemesinin ardından geleceği belirsiz.
Faverani, Murcia formasıyla ACB’de 9.7 sayı, 4.5 ribaunt ortalamayla oynuyor. EuroCup’ta ise 11 sayı, 4 ribauntla dikkat çekiyor.
(eurohoops)
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