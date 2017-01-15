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All-Star Yetenek Yarışmasını Yiğit Arslan kazandı
15 Ocak 2017 , 16:13
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- Basketbol
- Genel Haberler
Spor Toto Basketbol Süper Ligi All-Star 2017’nin açılışını LeasePlan Yetenek Yarışması yaptı. Birbirinden güzel performansların ortaya çıktığı yarışmada kazanan isim Yiğit Arslan oldu!
Yetenek Yarışması’na Beşiktaş Sompo Japan’dan Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka’dan Alp Karahan, Galatasaray Odeabank’tan Can Korkmaz, TOFAŞ’tan Yiğit Arslan ve Yeşilgiresun Belediyespor’dan Doğuş Özdemiroğlu katıldı. Normalde yarışmada yer alacak olan Fenerbahçeli Berk Uğurlu, rahatsızlığı nedeniyle sahada yer almadı.
İlk turda Alp Karahan parkuru 41 saniyede, Can Korkmaz 51 saniyede, Doğuş Özdemiroğlu 42, Kenan Sipahi 33, Yiğit Arslan ise 36 saniyede tamamladı. Sipahi ve Arslan finale çıktı. Finalde yarışan ikiliden Yiğit Arslan, 39 saniyede bitirerek parkuru 44 saniyede bitiren Kenan Sipahi’yi eledi ve LeasePlan Yetenek Yarışması’nın kazananı oldu!
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