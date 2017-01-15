Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu bugün saat 14.00'te Ülker Sports Arena'da yapılacak. Asya ile Avrupa karmalarının gösteri maçında karşı karşıya geleceği organizasyonda, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da olacak. All-Star 2017'de elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilere verilecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlar şöleni bugün yapılacak.

Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu, Ülker Sports Arena'da saat 14.00'te başlayacak.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen ve halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbolseverler, gösteri maçı öncesindeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla keyifli anlar yaşama fırsatı bulacak. Etkinlikte sürpriz şarkıcıların konserinin yanı sıra görsel şovlar seyircinin beğenisine sunulacak.



Maçı izlemek için Ülker Sports Arena'ya gidecek basketbolseverler, ödüllü yarışmalar ve sürpriz performanslarla etkinlikte aktif olarak yer alacak.

GELİRİN TAMAMI ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE VERİLECEK

"Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" parolasıyla yapılacak Spor Toto All-Star 2017'de, elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilere verilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Spor Toto All-Star 2017 organizasyonundan elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilerimize verilecek. Salonun hıncahınç dolmasını umuyoruz." ifadeleriyle basketbolseverleri maça davet etti.

GÖSTERİ MAÇI KADROLARI

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene'nin yönetimindeki Asya karması Jordan Theodore (Banvit), DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka), Kostas Sloukas, Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh (Fenerbahçe) ilk beşiyle sahaya çıkacak. Barış Ermiş (TOFAŞ), Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Banvit), Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak), Julian Wright (Trabzonspor Medical Park), Okben Ulubay (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Davon Jefferson (Gaziantep Basketbol) ise Asya karmasının yedek oyuncuları olarak belirlendi.

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic'in yöneteceği Avrupa karmasının ilk beşinde Sinan Güler (Galatasaray Odeabank), Thomas Heurtel, Cedi Osman (Anadolu Efes), Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş) ve Vladimir Stimac (Beşiktaş Sompo Japan) yer alacak. Bu takımın yedekleri Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Kenny Hayes (Demir İnşaat Büyükçekmece), Jaka Klobucar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Austin Daye (Galatasaray Odeabank), Earl Clark (Beşiktaş Sompo Japan), Bryant Dunston (Anadolu Efes) ve Semih Erden'den (Darüşşafaka Doğuş) oluşacak.

YETENEK YARIŞMASINA KATILACAK OYUNCULAR

Organizasyon kapsamında düzenlenecek yetenek yarışmasında, Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ) ve Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor) kendisini göstermeye çalışacak.

Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Sean Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol) ve Vasilije Micic (TOFAŞ) 3 sayı yarışmasında en iyi şutları atmak için mücadele edecek.

Smaç yarışmasında da Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely (Fenerbahçe) boy gösterecek.