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Milli Takım alt yapıya önem veriyor
16 Ocak 2017 , 16:16
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- Basketbol
- Genel Haberler
MİLLİ TAKIM ALT YAPIYA ÖNEM VERİYOR.
2019 yilinda Çin de yapilacak Dünya Basket Basketbol Şampiyonası öncesi çalışmalara hız verildi. Hidayet Türkoğlu TBF başkanlığına geçtikten sonra ise alt yapılardan başladı. Gelecek alt yapılarda mevcut. Türkiye genelinde yaklaşık 1500 kişinin katıldığı 2003-2004 yaş kategorisinde bir çok çocuk taramaya katıldı. Milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım in bizzat ilgilendiği ve önderliğinde dev antrenör kadrosu ile titizlikle ilk taramalar yapıldı. Burada ki amaç öncelikle yetenekli Türk oyuncuların basketbola kazandırılması. Farklı küçük kulüplerin çeşitliliği oyuncu yetişmesine katkıda bulunuyor. Bunu biz ekip olarak büyüterek değer katmamiz gerekir. Türk gençliğinin basketbola ilgisi gitgide artarken yetenekleri de umut verici olduğunu vurgulayan Yıldırım gelecek Türk basketbolunun damga vuracağını da ısrarla belirtti.
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- Basketbol
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