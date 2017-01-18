Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta maçında Slovakya temsilcisi Prievidza'yı 111-77 yenen Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, ikinci yarıda etkili bir oyun sergilediklerini belirterek, "Geçen hafta Belçika deplasmanında ilk yarısını iyi oynadığımız bir maçı ikinci yarı farklı kaybettik. Dar rotasyonla gitmiştik ve Ceyhun Altaylı, Mutlu Akpınar gelememişti. Slovak takımı hücum olarak çok güçlü. Maça iyi başladılar ancak genel olarak iyi oynamadılar. İlk yarıda kolay sayılar yedik ve farkı çabuk erittiler ancak ikinci yarıda fırsatları değerlendirdik ve maçı kazandık." diye konuştu.

Prievidza Başantrenörü Miljan Curovic ise çok güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

Curovic, üst üste zorlu maçlar oynadıklarını kaydederek, "Yolculuktan dolayı ayrıca çok enerji harcadık. Çok güçlü bir Türk takımına karşı mücadele ettik. Oyunun sonuna doğru çok fazla sayı kaçırdık ve maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.